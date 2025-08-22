CHP Adayına Saldırı: 4 Tutuklama - Son Dakika
CHP Adayına Saldırı: 4 Tutuklama

CHP Adayına Saldırı: 4 Tutuklama
22.08.2025 09:43
CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a yönelik silahlı saldırıda 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlenmişti.

Olay 18 Ağustos günü ilçeye bağlı 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerine yaklaşarak camın dışından 3 el ateş etti. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyla ilgili 4 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı.

4 tutuklama

Yapılan sorgu ve işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

10:41
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
