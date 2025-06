CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu hakkında açıklama yaptı. Özel, "Ferdi Başkan'ın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama tabii bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Yukarıda çok sayıda tüm siyasi partilerin il başkanları, ilçe başkanları, İzmir'den belediye başkanlarımız, Manisa'dan çok değerli siyasetçiler büyük bir dayanışma gösterdiler. Tabii yarın herkesin ayakta olması lazım. Ferdi Başkan'ın durumu şu an stabil ve iyiye gidiyor. Ama tabii 'tehlike atlatıldı, Ferdi Başkan'ın sağlığı gayet iyi olacak' Bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım, dua etmek lazım" dedi. - MANİSA