CHP\'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks araç kazaya karıştı, sürücü alkollü çıktı.
Dün gece saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halinde olan E.O.K. kontrolündeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.
Kaza sonrası araç sürücüsü otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı belirlendi.
Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu anlattı. Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.
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