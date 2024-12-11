CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı - Son Dakika
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CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı

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Gamze Akkuş İlgezdi'nin kiraladığı lüks araç, sürücüsünün alkol etkisiyle kaza yaptı.

11.12.2024 18:59  Güncelleme: 19:23
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralanan lüks araç kazaya karıştı, sürücü alkollü çıktı.

İlk işi plakayı sökmek oldu! Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı

Dün gece saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halinde olan E.O.K. kontrolündeki lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı.

İlk işi plakayı sökmek oldu! Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin3 çıktı

ARACIN PLAKALARINI SÖKEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kaza sonrası araç sürücüsü otomobilin plakalarını sökerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede lüks aracın, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi adına kiralandığı belirlendi.

İlk işi plakayı sökmek oldu! Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin3 çıktı

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı esnada araç sürücü olduğunu iddia eden bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek durumu anlattı. Sürücüye polis ekipleri tarafından alkolmetre testi yapıldı. Yapılan test sonucunda araç sürücüsünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza yapan araç otoparka çekildi.

CHP\'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Cihan CANKAYA:
    Chp normal 48 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İlk işi plakayı değiştirmek olmuş şeytan bunların içine girmiş.)) 38 2 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Merak etmeyin şoförü de ismi geçen kişidir yerine ayık birini bulamadığından en az alkollüsünü göndermiştir polislerin yanına şoförü benim diye 19 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Chp de böyle şeyler var akp de çocuk tacizleri, pudra şekeri :)), yolsuzluk, din simsarlığı bulamadık doğru bi ekip 6 16 Yanıtla
  • V. A.:
    Akp liler arabada kokain çekiyor pudra şekeri diye.. alkol meyve suyu kalır yanında.. 5 13 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Cezai müeyyide uygulansın. 16 1 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    cebinde cıkmıyor zaten sorun yok .. millet öder parasını dert etmesinler 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Napalım Karnımızı Doyuruyor Ayrıca Normaldir 5 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    ayyaş yandaş troller hemen savunmaya geçmiş kendi pohlarını.. 3 1 Yanıtla
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