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CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sinop-Samsun karayolunda trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sinop-Samsun karayolunda trafik kazası geçirdi

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sinop-Samsun karayolunda trafik kazası geçirdi
13.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:04
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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop- Samsun karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada CHP'li vekil ile birlikte yaralanan toplam 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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