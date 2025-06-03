CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın Şoförü, Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın Şoförü, Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi

03.06.2025 14:01
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İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı K., emniyette verdiği ifadede İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edilmesine dair bilgisi olmadığını belirtti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü şüpheli Sırrı K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edilmesiyle ilgili bir konuyu duymadım ve bilgim yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin Savcılıkta ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edilmesiyle ilgili bir konuyu duymadım ve bilgim yoktur"

Öte yandan şüphelilerden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, herhangi birinden para almadığını belirterek, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan Özgür Karabat'ın halen aktif şoförlüğünü yapmaktayım. Görevi sebebi ile birçok yere gidiyoruz. İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edilmesiyle ilgili bir konuyu duymadım ve bilgim yoktur. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, kime verildiği ve paranın miktarıyla ilgili olarak herhangi bir ibare bulunmuyor. Bana benzin istasyonunda para teslim edildiği söyleniyor, söz konusu iddia gerçek olamaz çünkü itirafçı iş yerine götürüldüğünü belirtiyor. Bana yöneltilen sorunun itirafçının beyanları ile bir ilgisi yoktur. İddia edilen konular ile alakalı da bir bilgim ve alakam yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın Şoförü, Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

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