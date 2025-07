Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Cezalar

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (21) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 2 kardeşe de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay, 16 Şubat 2024'te Biga ilçesinde meydana geldi. Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp Biga yönüne doğru yola çıktı. Çift arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde hafriyat alanına gömdü.

İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Saliha Gizem Yıldızhan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Fırat Yıldızhan ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın cenazesi, otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

'BİR ANDA HER ŞEY GELİŞTİ'

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları dinlenildi. Ardından savunma yapan Yağız Yıldızhan, "Yengem araç içerisinde ağabeyimin erkekliğiyle alay etti. Her şey bir anda gelişti. Hayatta 10 saniye sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Böyle bir olay olacağını bilseydim arka koltuğa geçmezdim. Böyle bir olay olmasaydı, 1 ay sonra vatani görevim için askere gidecektim. Olaydan sonra ne kaçtım ne saklandım. Olayla hiçbir ilgim alakam yoktur" dedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ise "Ben uzun zamandır ondan boşanmak istiyordum. Biz zaten kardeşimle Çanakkale'ye gittik. Maktulün ısrarı üzerine Lapseki'ye geldik. Bir anda her şey gelişti. Başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğine dair konuşarak, bana ağır ithamlarda bulundu. Kaçmadım saklanmadım. Keşke olmasaydı. Çok üzgünüm, pişmanım" diye konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanık avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, Fırat Yıldızhan ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'a hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşma sonunda açıklama yapan Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, "1,5 yıl süren hukuk mücadelemiz bugün son celsesinde karar buldu. Bir önceki celse savcılık makamı her 2 sanık içinde ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Bugün verilen kararda da her 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir indirim uygulanmadı. İndirimsiz bir şekilde her 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Giden can geri gelmiyor ama verilen kararla beraber en azından kederli ailenin yarasına da bir nebze olsun ilaç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.