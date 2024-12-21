Cinayet Kurbanı Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Cinayet Kurbanı Kadın Toprağa Verildi

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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Mehtap Yarbeğ, cenaze namazının ardından defnedildi.

21.12.2024 00:04
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Cinayete kurban giden 4 çocuk sahibi kadının cenazesi toprağa verildi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralıkta çalıştığı iş yerinin önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan ve 17 gündür yaşam mücadelesi veren 4 çocuk sahibi genç kadın bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumundan getirilmesinin ardından talihsiz kadının cenazesi bugün akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu ilçesi mezarlığında toprağa verildi.

Olayın Geçmişi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından 17 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralık günü saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelmişti. Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu. İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ ameliyata alınırken, Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 gündür yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cinayet Kurbanı Kadın Toprağa Verildi
Kaynak: İHA

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