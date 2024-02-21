Ünlü YouTuber Ruby Franke, çocuklarını istismar ettiği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Ünlü YouTuber Ruby Franke, çocuklarını istismar ettiği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ruby Franke, popüler bir YouTube kanalı işleten 6 çocuk annesi olarak tanınıyordu. Ancak çocuklarından birinin polise sığınmasıyla dehşet verici gerçekler ortaya çıktı. Franke ve eski iş ortağı Jodi Hildebrandt, çocuk istismarı suçlamalarıyla 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Franke, alçakgönüllü olduğunu ve hapis cezasını çekmeye hazır olduğunu belirtirken, Hildebrandt ise çocukları sevdiğini ve tekrar bu durumu yaşatmak istemediğini söyledi.

21.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:18
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Ünlü bir YouTuber olan Ruby Franke, kendi çocuklarını istismar ettiği için tutuklandı ve 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yılın eylül ayında ortaya çıkan dehşet verici gerçekler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Annelerlik, ebeveynlik, çocuk yetiştirme ve aile içi eğitim gibi konuları ele alan çok izlenen ve milyonlarca abonesi olan bir YouTube kanalı işleten 6 çocuk annesi Ruby Franke'nin çocuklarından biri evden kaçıp polise sığınmasıyla dehşet verici gerçekler ortaya çıktı.

Franke'nin, eski iş ortağı Jodi Hildebrandt ile birlikte yönettiği kanal, sert ve disiplinli bir ebeveynlik anlayışını öne çıkarıyordu ve bu durum, öz çocuklarını istismar ettiği iddialarıyla çelişiyordu. Franke ve Hildebrandt, hakimin en yüksek ceza olan 60 yıl hapis cezası vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Franke, "Alçakgönüllüyüm ve ihtiyacım olduğu sürece hapis cezası çekmeye hazırım. Zehirli davranışlarımı unutmaya kararlıyım" dedi. Hildebrandt ise, "Bu çocukları içtenlikle seviyordum. Mahkemeye gitmememin nedenlerinden biri de bunu tekrar yaşamalarını istemememdi" şeklinde cevap verdi. Franke'nin oğlunun açlık nedeniyle kaçmasıyla başlayan bu süreç, çocukların terörize edildiği iddialarıyla sonuçlandı.

Çocuklarını işkence ile istismar eden ünlü Youtuber, 60 yıl hapis cezası aldı
Çocuklarını işkence ile istismar eden ünlü Youtuber, 60 yıl hapis cezası aldı
Çocuklarını işkence ile istismar eden ünlü Youtuber, 60 yıl hapis cezası aldı
Ünlü YouTuber Ruby Franke, çocuklarını istismar ettiği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı

YouTube, Suç, 3.Sayfa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü YouTuber Ruby Franke, çocuklarını istismar ettiği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü YouTuber Ruby Franke, çocuklarını istismar ettiği için 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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