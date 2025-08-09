İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre; yanında çocuğu bulunan bir kadın, kendisine fiziksel tacizde bulunduğu A.Z. (31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis ekipleri A.Z.'yi gözaltına aldı. A.Z.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?