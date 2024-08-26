Çorum\'da yapılan denetimlerde 3 araç trafikten men edildi

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanması amacıyla şok uygulama yapıldı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 450 kişinin GBT'si sorgulanırken ve 200 araç kontrol edildi. Diğer yandan ekipler tarafından ilçenin çeşitli bölgelerşne drift yaptığı tesbit edilen 3 araç trafikten men edilerek toplam 96 bin TL cezai işlem uygulandı. - ÇORUM