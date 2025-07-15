Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı
15.07.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Yiğit Bulut'un cenazesinde Bilal Erdoğan'ın elini sıkmaması üzerinden Egemen Bağış'a yüklendi. Bağış ise Ünlü'nün kendisine yönelik sözlerine yanıt vererek "Bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayıcısı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Prag Büyükelçiliği görevinden alınan ve o tarihten bu yana yeni bir göreve atanmayan Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde yaşanan bir an nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cenaze töreninde çekilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Egemen Bağış'ın elini sıkmadığı ve onu adeta 'pas geçtiği' görülünce, olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CÜBBELİ AHMET'TEN BAKARA HATIRLATMASI

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, olayla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü, Bilal Erdoğan'ın bu tavrını övgüyle değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

"Bilal Erdoğan Beyefendi'yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; 'Merhûm Yiğit Bulut'un cenazesinde Egemen Bağış'ın elini sıkmamış' diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl'ın: 'Dindar ve kindar' sözünü hatırladım ve 'Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.' diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, 'Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek' (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi'ye şefî' eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

EGEMEN BAĞIŞ'TAN YANIT

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözlerine yanıt gecikmedi. Egemen Bağış, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ağır ifadeler kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Hz. Mevlana'nın dediği gibi: 'Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye.' Yıllar önce görüntülü dijital iftiralarla sınanmış ve yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları, bize 'camdan evin varsa taş atma' sözünü hatırlattı. Biz yine de onun seviyesine inmeyeceğiz."

Bağış, Bilal Erdoğan ile arasında uzun yıllara dayanan bir bağ olduğunu vurgularken, cenaze öncesinde camide karşılaştıklarını ve tokalaştıklarını da iddia etti:

"Sayın Bakanımız Egemen Bağış ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan'ın kardeşlik hukuku, Egemen Bey'in milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır. O gün de camide görüşülmüş, selamlaşılmış ve bunun yüzlerce şahidi vardır."

"FETÖ İFTİRALARINA KARŞI BİLİMSEL RAPORLAR YAYIMLANDI"

Egemen Bağış açıklamasında, geçmişte hakkında ortaya atılan ses kayıtlarıyla ilgili olarak da hatırlatma yaptı:

"FETÖ iftiraları sonrası suç duyurusunda bulunduk, kayıtların analizini hem ulusal hem de uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırdık ve montaj olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Raporlar yayımlandı. Ama bilime alerjisi olan, yanmaz kefen pazarlayanlar yine de itiraz eder, alıştık."

Bağış, paylaşımının sonunda, açıklamalarının polemik amaçlı değil, "gerçeği merak edenler" için yapıldığını vurguladı.

Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Ahmet Mahmut Ünlü, Bilal Erdoğan, Egemen Bağış, Yiğit Bulut, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!

10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
17:06
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
16:50
İngiltere’de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
İngiltere'de küçük uçak kalkıştan hemen sonra yere çakıldı: 4 ölü
16:49
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ mensupları yakalandı
16:44
Yusuf Yazıcı’ya iki sürpriz talip
Yusuf Yazıcı'ya iki sürpriz talip
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 12:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet ve Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.