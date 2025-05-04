Çubuk'ta öldüren Çınar'ın yakını Akbaş: "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış"

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla hayatını kaybeden Hatice Çınar'ın yakını Kadir Akbaş, "Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki bu saplantılı hale getirdi. Zaten 50 yaşındaymış" dedi.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Şehit Mustafa Aslan Caddesi Naim Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddialara göre, Murat Açıkgöz adlı şahıs, yan komşusu Hatice Çınar'ın evine girdi. Silah ile önce genç kızı kafasından vurdu, daha sonra da kendi başına ateş ederek intihar etti. Komşularının silah sesi ve cinayeti duymadığı binada her iki kişinin de yalnız yaşadıkları ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. İş yerinde arkadaşları, mesaiye gelmeyen arkadaşlarının durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen M.A. ve H.Ç.'nin cenazesi önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış"

Hatice Çınar'ın yakını Kadir Akbaş, Murat Açıkgöz'ün daha önce birkaç defa Hatice Çınar'ı rahatsız ettiğini iddia ederek, "Karşı komşusu 'ben ablanı arayacağım' demiş. Hatice de 'ben ablamla konuştum' demiş ve olayı öyle örtbas etmişler. Demek ki bu saplantı haline getirdi. Hatice işten gelince arkasından takip etti ve kapıyı itekleyerek girdi ya da komşusu olduğu için zile bastı, Hatice de komşusu olduğunu bildiği için kapıyı açınca direkt saldırdı diye düşünüyoruz. Hatice birkaç defa 'sevgilim var, aileme söyleyeceğim' diye uyarmış. Demek ki bu saplantılı hale getirdi. Zaten 50 yaşındaymış. İki taraf da zaten tek yaşıyor. Hatice, Esenboğa Havalimanında çalışıyordu. 2 yıldır Çubuk'ta yaşıyordu.