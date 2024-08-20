Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun\'un Teyzesi Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kocaeli'de yaşayan 75 yaşındaki teyzesi hayatını kaybetti. Altun, cenaze namazına katılarak taziyeleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki teyzesi Adalet Oral hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Oral'ın ölüm haberini alan Altun, Darıca'ya geldi. Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Altun'un yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve yakınları katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun taziyeleri kabul ederken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Oral'ın naaşı Merkez Mezarlığı'na defnedildi. - KOCAELİ
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