Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın Şehit Olmasının 9. Yıl Dönümü Anma Töreni Düzenlendi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir. Hainler, alçaklar, millet ve memleket düşmanları ne yaparsa yapsın bunu asla engelleyemez. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekinleriyle, Ömer Halis Demirleriyle, hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez" dedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 9 yıl önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit oluşunun yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Adliyenin Atrium alanında gerçekleşen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Şehit Savcı Kiraz'ın makam odası ziyaret edildi, akabinde odasında Kur'an-ı Kerim okundu.

"Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir"

Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Savcı Kiraz için Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehit savcımızı sadece bugün değil sadece anma programında değil 9 yıldır her zaman hayırla yad ediyoruz. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Görevini layıkıyla yapan, adaletin tecellisi için çalışan, dürüst ve ahlaklı bir vatan evladı olarak her zaman hayırla yad ediyoruz şehit savcımızı. Adalet düşmanları, onun görevini layıkıyla yapmasından, terör örgütlerinden millet adına hesap sormasından rahatsız oldular. Bir Mehmet şehit düşerse yerine binlercesi yetişir. Hainler, alçaklar, millet ve memleket düşmanları ne yaparsa yapsın bunu asla engelleyemez. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekinleriyle, Ömer Halis Demirleriyle, hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Nitekim Mehmet Selim Kiraz savcımızın şehit edilmesinin ardından teröristler de onlara yardım edenler de hak ettiği karşılığı buldu" dedi.

"İşte en son 6 Şubat'ta bir kez daha bunu bu adliyede denediler"

Bakan Tunç, Türkiye'nin uzun yıllardır terör belasıyla mücadele eden, bu konuda ağır bedeller ödeyen bir ülke olduğunu belirterek, "Varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize göz dikenler, toplumsal birliğimizi parçalamak isteyenler, her fırsatta terör örgütlerini maşa olarak kullandılar. İşte en son 6 Şubat'ta bir kez daha bunu bu adliyede denediler. O alçak girişim, polislerimizin kahramanlığı sonucu bir faciaya dönüşmeden engellendi. Biz o gün buradaydık. Adalet personelimize, Çağlayan adliyemize yönelik saldırı girişimini en sert şekilde kınadık, sonrasındaki sürecin takibini yaptık ve yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliğini, beraberliğini korumaya ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşımakta kararlıyız. Biz, onun şehitlik mertebesine ulaşmış olmasıyla her zaman iftihar edeceğiz. Ancak onu hain planlarla, kalleş ve kanlı pusuyla şehit eden alçaklarsa her zaman lanetleneceklerdir. Terör örgütlerine destek olanlar, terör örgütlerinin kanlı, hain suçlarına ortak olanlarsa adalet karşısında hesap vermekten asla kurtulamayacaklardır" şeklinde konuştu.

"Mehmet Selim Kiraz sadece bir hukukçu, Cumhuriyet Savcısı değildi. Dürüst, sevgi dolu, harika bir insandı, hepimizin arkadaşıydı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, şehit Savcı Kiraz'ın uğrunda canından olduğu hukuk ve adalet yolunda kararlılıkla yürümekten asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek, "Hangi ad ile anılırsa anılsın terör örgütleri kandırdıkları zavallı tetikçileri vasıtasıyla şiddet ve korku yaymayı, böylece kamu düzenini bozmayı hedef edinen karanlık odaklardır. Maalesef 6 Şubat 2024 günü bu karanlık odaklar bir kez daha ortaya çıktılar ve adliyemize yönelik saldırı girişiminde bulundular. Masum bir vatandaşımızın Dilfiraz Karataş ablamızın hayatına mal oldular. 6 güvenlik görevlimizi de yaraladılar. Ablamızı rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mehmet Selim Kiraz sadece bir hukukçu, Cumhuriyet Savcısı değildi. Dürüst, sevgi dolu, harika bir insandı, hepimizin arkadaşıydı. Kiraz'ın bizlere emaneti sevgili annesi, babası ve ailesini hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız ve daima da yanlarında olacağız. Onun kıymetli hatırasını anlamlı hikayesini ve üstün kahramanlığını daima yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için biz ölmeyi şeref kabul ediyoruz"

Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ise "Sayın Başsavcım buyurdular gerçekten 2015'den bu yana 10 yıl geçiyor. 10 yıldır biz maalesef aynı şekilde gidip geliyoruz. Çok şükür ki hamdolsun bu birlik ve beraberliğimiz devam ediyor. Biz vatanımızı sevdiğimiz gibi Allah şahit evladımızı da seviyoruz. Halen de seviyoruz. Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi birer Selim kadar kendime yakın görüyorum. Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için biz ölmeyi şeref kabul ediyoruz. Eğer böyle bir şeref bize nasip olmuşsa başımızın üstüne koyuyoruz, 'başım üstüne' deriz. Hiçbir zaman için bundan da gocunmuyorum ama sonuçta biz de insanız, biz de beşeriz, biz de duygulanıyoruz. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bütün yargı camiasına da ben bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum, en kalbi duygularla, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayında görevi başındayken DHKP/C'li iki terörist tarafından odasında rehin alınmıştı. Teröristler, Savcı Kiraz'ın serbest bırakılması için Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polisin bulunmasını şartı koşmuş ancak Savcı Kiraz saatler süren müzakerelere rağmen makamında şehit edilmişti. - İSTANBUL