Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri

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Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuştu. 0-0 berabere biten Samsunspor karşılaşmasının ardından yorumlarda bulunan Yalçın, "Yeni gelen hocaya mayıs ayına kadar dokunmasınlar. Yapacağı her iyi şey artı yazacak. Biraz da maç kazandığında önümüzdeki seneye dönecek" dedi. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlı camiaya bir de çağrı yaptı.

18.01.2025 23:20
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Daha önce Beşiktaş'ın bir numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i değerlendirdi ve camiaya çağrıda bulundu.

"BU KADROYLA MÜMKÜN DEĞİL"

Ekol TV'de siyah-beyazlıların Samsunspor maçına ilişkin konuşan Sergen Yalçın, "Bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın maçları muhtemelen böyle olacak. Kazanacak, kaybedecek arada berabere kalacak. Yeni gelen teknik direktörün çok da eleştirileceğini düşünmüyorum. Oyunu kazanmakta da çok zorlanıyorlar. Kafamızda konuştuğumuz Samsunspor da bugün pek yoktu sahada. Kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Bu kadro yapısı, beklentiye cevap verebilecek bir kadro değil. Mümkün değil camianın, tarafarın beklentisine cevap vermesi" dedi.

"TRANSFERLER BİR SONRAKİ SEZON İÇİN YAPILMALI"

Yalçın, "Devre arası takviye yapılabilir ama bu takviyeler bir sonraki sezonun takviyesi olmalı. Yeni gelen hoca bir planlama yapacaktır. Hocayla bu sezon için değil yeni sezon için anlaştılar zaten. Kendi kadrosuyla başlamaya hakkı var" diyerek sözlerini sürdürdü.

"SOLSKJAER'E MAYISA KADAR DOKUNMASINLAR"

Ole Gunnar Solskjaer ilgili Sergen Yalçın, "Yeni gelen hocaya mayıs ayına kadar dokunmasınlar. Mayısa kadar yapabileceği bir şey yok. Mevcut kadroyla daha iyisini yapmaya çalışacak. Yapacağı her iyi şey artı yazacak. Biraz da maç kazandığında önümüzdeki seneye dönecek. Bırakın mayıs adına kadar işini yapsın, ne kadar yapabilecekse. Şu beklenti mutlaka olacak, yeni hoca enerjisi, yeni bir oyun mentalitesi, oynatılan oyunun geliştirilmesi, fizik gücünün biraz daha yukarıya çıkması... Ligi 3-4 bitirirse başarılı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin bayır aşağıya gideceğini düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ'A SOLSKJAER ÇAĞRISI

Beşiktaş camiasına çağrıda bulunan Sergen Yalçın, "Camianın yapması gereken tek şey hoca konusunu kenara bırakmak. Hocaya destek olmak. Yeni gelmiş, yabancı bir ülkeden gelmiş. Bu süreç onun için de iyi olacak. Oyuncu kontratları çok yüksek. Avrupa'ya gittiklerinde burada aldıklarının yüzde 25'ini öderler. Kendi kuracağın takım var, hoca kimleri isteyecek... Zamanla göreceğiz. Hocaya vakit tanınması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki seneye dönünce kendi sınavını verecek" dedi.

"İNANILMAZ YANLIŞ KURULMUŞ BİR KADRO"

Beşiktaşlı futbolcuların performansını yorumlayan deneyimli teknik adam, "Maçın en güzel anı Muçi'nin Silva'ya attığı pas. Başka da bir şey yoktu zaten. Onu yapacaksın zaten. Onun için bu kontratları alıyorsun, yapacaksın bu golü. Immobile, nerede? İlk yarıda bir şut çekerken gördüm, sonrasında görmedim. Beşiktaş'ta santrfor oynuyorsan bu kadar kaybolamazsın maç içinde. Bu kontratların karşılığı bu değil. Joao Mario'ya hiç girmiyorum. O oyuncu bende hiç yok. Böyle bir oyuncu kadrosuyla senin herhangi bir hedef koyman ya da hedefi görmen mümkün değil. Kim yaptı bu planlamayı bilmiyorum. İnanılmaz yanlış kurulmuş bir kadro." açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın\'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri

Sergen Yalçın, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Eziktaslılar takım değiştirmeye başladı. semtinin büyüklerinden Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı oluyor grsuzlar... Çok şükür biz semtimizin en büyüğü; Gururluyuz Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz! 35 45 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    eziktas Efsaneleri tarafından anılıyor bi güzel ahaha. efsanesi reddetti, taraftarı bile ya FB ya GS tezahüratı yapıyor :D 23 35 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Lyon ve Samsun başganların önce ilk zktr ordan kuçük diyen efsaneleri ahahahaha 12 7 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Efsaneleri eziktası yine bi yerlere solkjayer yapıp çıkarmış ahahahhaha 8 6 Yanıtla
  • Dogan Sevli:
    Ankara güçlüyüz senin annenle bir gün oturdum çok tatlıydı 11 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ankaragüclüyüz hiçmi anneni sevmiyorsun 8 3 Yanıtla
  • AsLaN DurakoğLu:
    Bu enkaragücünün sike takimi oldugunu ne cabuk unuttunuz. Gs ye 8-0 yenildiginizi ve kaleciniz Zaladın bu mac satma olayini itiraf ettigini unutttunuz yine. Herkes basarili olsun ama bu Besiktaş dusmani Bursa seftalileri, Enkaragücu siz kümeye artik. 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Burada Ankara gücülü Gavat var girdiiii 3 1 Yanıtla
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