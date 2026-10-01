Dağlıca’da okulda korkutan yangın

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda yangın çıktı.

Dağlıca köyündeki okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı etkisi altına alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin okul binasındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.