İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi'nde bir trafik magandası dün kar yağışının ardından aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi.
Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notuyla duyurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince 'Harbiden elendim' paylaşımı yaptı - Son Dakika
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