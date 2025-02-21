Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı - Son Dakika
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Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı

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Esenyurt'ta kar yağışının ardından bir trafik magandası dakikalarca drift attığı anları video kaydına aldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen şahsa 49 bin 552 lira para cezası verildi. Yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran şahıs paylaşımına, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notunu düştü.

21.02.2025 08:56  Güncelleme: 10:13
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi'nde bir trafik magandası dün kar yağışının ardından aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı.

49 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi.

"HARBİDEN ELENDİM"

Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notuyla duyurdu.

Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince 'Harbiden elendim' paylaşımı yaptı
Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince 'Harbiden elendim' paylaşımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kamil erol:
    esenyurt kapatılmalı 30 1 Yanıtla
  • hasan celik:
    Kanka ne güzel drift atıyorsun bir daha atsana… 30 1 Yanıtla
  • levent ayar:
    EHLİYEDİ TAMAMEN ALIN MALI 60 NEDİR BİRİNİ ÖLMESİ 49 BİN İLE 60 GÜN ELİYETSIZ OLMAK MI DOĞRU BİR KANUN YOK ÜLKEDE 16 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Esenyurt'ta kapan atilmali 14 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    arabanin yarisi yok drift yapıyor kamil abi git şimdi cezanı öde 8 0 Yanıtla
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