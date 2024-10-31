Dalgıç Vurgun Yedi, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dalgıç Vurgun Yedi, Hayatını Kaybetti

Dalgıç Vurgun Yedi, Hayatını Kaybetti

Sinop'ta dalış yapan 29 yaşındaki dalgıç, vurgun yiyerek hastanede hayatını kaybetti.

31.10.2024 16:10
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Sinop'taki balık çiftliğinde denize düşen çapayı almak için dalış yapan 29 yaşındaki dalgıç vurgun yiyerek Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Demirci köyü sahilinden 4 mil uzaktaki Karadeniz'de bulunan balık çiftliğinde dün meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık çiftliğinde denize düşen çapayı almak için tüple dalış yapan dalgıç İsmail Can Karasu (29) denizde vurgun yedi. Kendini suyun yüzeyine çıkartan Karasu yardım istedi. Balık çiftliği çalışanlarının yardımına koştuğu İsmail Can Karasu, Sahil Güvenlik ekiplerinin botu ile karaya çıkartılarak balıkçı limanında ambulansa nakledildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karasu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan İsmail Can Karasu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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