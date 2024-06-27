Damadını bıçaklayan kayınpeder saklandığı kömürlükte yakalandı - Son Dakika
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Damadını bıçaklayan kayınpeder saklandığı kömürlükte yakalandı

Damadını bıçaklayan kayınpeder saklandığı kömürlükte yakalandı

Muğla'da tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü 7 yerinden bıçaklayarak öldüren Ergün Göçmen, olaydan 12 gün sonra ekipler tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı.

27.06.2024 10:36
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MUĞLA'da, tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Ergün Göçmen (50), 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalandı.

DAMADINI 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı. Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti.

ANNESİNE AİT KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı. Gözaltına alınan Göçmen'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Menteşe, Yatağan, Göçmen, Muğla, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damadını bıçaklayan kayınpeder saklandığı kömürlükte yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şefik Bugur: o kız iyi bir kız olsaydı evin içindeki sorunları anlatmadı olacağı budur maglesef 23 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kızlar her şeyi annesine babasına anlatıyor. Dört duvar arasında geçen her şeyi rapor ediyor. Yapmayın. Ya da evleneceğiniz adamı doğru seçin. 22 1 Yanıtla

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