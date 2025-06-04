Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika
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Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı

Darıca\'da Anne ve Çocuklarına Saldırı
04.06.2025 14:34
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol vermeyen sürücüye tepki veren kadına, oğlu ile birlikte saldırı yapıldı.

Kocali'nin Darıca ilçesinde 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın, yol vermeyen sürücüye tepki gösterince 15 yaşındaki oğlu ile birlikte saldırıya uğradı. Kadının, 5 yaşındaki çocuklarının yanında 3 maganda tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çocukların da o kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu öğrenildi.

Olay, Darıca Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 küçük çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, iddiaya göre telefonla ilgilenen ve kendisine yol vermeyen sürücüye sözlü tepki gösterdi. Tepkinin ardından araçtaki kişiler anneye küfür etmeye başladı. O sırada dükkanda bulunan kadının 15 yaşlarındaki oğlu, durumu fark ederek annesinin yanına gitti. İlerleyen sürücü, kadının oğlunun kendilerine seslenmesi ile bir anda durarak araçta bulunan 2 kişi ile birlikte üstlerine koştu. Kadın ve oğlu darp edilirken, olayı fark eden vatandaşlar koşarak saldırganları uzaklaştırdı. Meydana gelen olayda çocuklarda kargaşada çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne, çocuklarıyla beraber darp raporu alarak, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Annenin araçtakilerle konuştuğu ve şahısların kadına doğru koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

"15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?"

Olayda darp edilen anne Zerrin Bük, "Karşıya geçecekken, arkadaşlara yavaş olmalarını rica ettim. Ellinde telefonla direksiyona bakıyorlardı. Bana küfür ederek cevap verdiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz?' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı. Biraz ilerledikten sonra, 3 metre sonra, oğlum küfrü duyunca 'Neden anneme küfür ediyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Ondan sonra ani bir fren yaparak birdenbire oğlumun üstüne saldırdılar. Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetle vurdular ve oğluma yumruk, tekme, tokatla saldırdılar. O esnada 5 yaşındaki çocuğum altını işedi. 15 yaşındaki çocuğum bile kendinde değil. Kafası şiş, burnu şiş. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisini nasıl düzelteceğim? Bu adaleti nasıl sağlayabiliriz? Ben size yalvarıyorum, bu insanları bulun ve adaleti yerine getirin. 15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?" dedi.

"Biz kimseyi dövmedik"

Araç sürücüsü U.B. yaptığı açıklamada, "Biz kimseyi dövmedik. Kadın yaya yolunda değildi, buna rağmen kendisine yol verdik. Ancak yol verdikten sonra kadın bize hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine 'kadındır' diyerek olayı uzatmadan yolumuza devam ettik. Daha sonra olay yerine gelen bir genç, bize ağır hakaretlerde bulundu. Bu durumu görmezden gelemedim ve araçtan inerek genç kişiye doğru yöneldim. Ancak, genç kişinin o kadının oğlu olduğunu fark ettiğimde, herhangi bir müdahalede bulunmadım ve durdum. Yanımda bulunan iki kişi ise akrabalarımdır. Onlar da beni sakinleştirmek ve durdurmak amacıyla araçtan inmişlerdir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Anne ve Çocuklarına Saldırı - Son Dakika

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