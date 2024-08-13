Darıca\'da Gürültülü Egzozlu Motosiklete Ceza

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik polisi, gürültülü egzoz sebebiyle durdurulan ve kendilerine tepki gösteren motosikletin sürücüsüne egzoz sesini dinletti.

POLİSİN İSTEĞİ SÜRÜCÜYÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Darıca'da trafik polisleri, abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden bir motosikleti durdurdu. Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine sürücüye 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

Trafik ekipleri, kendilerine tepki gösteren ve bir an önce gitmek isteyen sürücüye hayatında hiç unutamayacağı bir ders verdi.

Çevreye rahatsız ederek gürültü kirliliği yapan motorun yanına giden polis, sürücüye kulağını egzoza dayamasını söyledi. Neye uğradığını şaşıran motosiklet sürücüsü, polisin bu isteğini "Zorlamayın" diyerek reddetti. Polis ise motosiklete ara gaz vererek sürücüye dinletti.

Yaşanan o ilginç anlardan geriye bu görüntüler kalırken motosiklet de trafikten men edildi.