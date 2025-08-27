Darıca'da Okul İdaresine Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Darıca'da Okul İdaresine Bıçaklı Saldırı

Darıca\'da Okul İdaresine Bıçaklı Saldırı
27.08.2025 18:31
Darıca\'da Okul İdaresine Bıçaklı Saldırı
Darıca'da sahte adresle okul kaydı isteyen veli, talebi reddedilince bıçakla saldırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahte adres beyan ederek oğlunu okula kayıt ettirmek istediği ileri sürülen veli, talebi reddedilince okul idaresine bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUNU OKULA KAYDETTİRMEYİNCE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, dün 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen bir kişi, oğlunu kayıt ettirmek istedi. İddiaya göre sahte adres beyan eden velinin talebini okul idaresi reddetti. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, okul müdürü Ümit Biber ile müdür yardımcısı Mustafa Akdemir'e küfür etti. Tehditlerde bulunan şahıs yanında getirdiği bıçak ile idarecilere saldırmak istedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Okulda bulunanların müdahalesi ile elinden bıçağı düşüren şahıs, bıçağı tekrar alarak tehditlerine devam etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Darıca'da Okul İdaresine Bıçaklı Saldırı

