Darıca Sahilinde 3 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika
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Darıca Sahilinde 3 Cansız Beden Bulundu

Darıca Sahilinde 3 Cansız Beden Bulundu
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Kocaeli Darıca'da sahilde önce iki kadın, ardından bir erkeğin cansız bedeni kıyıya vurdu. Sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, cenazeler otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Otopsi, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darıca Sahilinde 3 Cansız Beden Bulundu - Son Dakika

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