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DBP İl Eş başkanı ile 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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DBP İl Eş başkanı ile 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan DBP İl eş başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve eski BDP İl Eş Başkanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DBP İl Eş başkanı ile 2 kişi tutuklandı
11.01.2024 - 19:26,
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DBP İl Eş başkanı ile 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan DBP İl eş başkanı, Mebya-Der İl Temsilcisi ve eski BDP İl Eş Başkanı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar genişleyerek devam ediyor. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2013-2016 yılları arasında Adıyaman'da meydana gelen terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemlerini gibi birçok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş Başkanı Aziz A, 2012 yılında Barış ve Demokrasi Partisi İl Eş Başkanı olan Bedriye P. ve Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (Mebya-Der) Adıyaman Temsilcisi Mahmut E. il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şahıslar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti, 3 şahsın tutuklayarak Diyarbakır ve Şanlıurfa cezaevine gönderdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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