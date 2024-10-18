DEAŞ\'a Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 13 Gözaltı

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Mersin merkezli 9 ilde jandarma ekipleri MİT'in desteğiyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yaptı, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri MİT Başkanlığının desteğiyle DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis, Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN