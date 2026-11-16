Denizli Çivril\'de jandarma kaçak ağaç kesimini tespit etti, A.K. için işlem yapıldı

Denizli Çivril'de jandarma kaçak ağaç kesimini tespit etti, A.K. için işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril'de devriye gezen jandarma, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesindeki şahsa ait arazide A.K. tarafından kaçak ağaç kesimi yapıldığını tespit etti. Olayda 20 LT 415 plakalı pikabın kullanıldığı öğrenildi, A.K. hakkında yasal işlem yapıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde devriye görevi yapan Çivril İlçe Jandarma ekipleri, kaçak ağaç kesimini tespit ederek müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde devriye faaliyetlerini sürdüren Çivril İlçe Jandarma ekipleri, şahsa ait arazide A.K. tarafından ağaç kesimi yapıldığını belirledi. Durum üzerine orman görevlileriyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi.
Olayda 20 LT 415 plakalı pikabın da kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kaçak ağaç kesimini gerçekleştirdiği belirtilen A.K. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
Kaynak: İHA
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