Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli\'de yaşlı adam çevreyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de çevreyolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.05.2024 11:15
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Denizli'de çevreyolunda yolun karşısına geçmek istediği esnada aracın çarptığı yaşlı adam, yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Üzerinden her hangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği belli oldu.

Merkezefendi ilçesi Denizli Çevreyolunda meydana gelen kazada, S.G. idaresindeki 07 BFK 745 plakalı SUV araç, seyir halindeyken bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz 30 metre ileriye savrulan yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir süredir bölgede yaşamını sürdüren evsiz birisi olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü S.G.'nin ifadesine başvurulurken, kazada hayatını kaybeden kişinin 58 yaşındaki Dursun Ödemiş olduğu belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yaşlı adam çevreyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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