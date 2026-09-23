Denizli\'de motokurye davasında tutuksuzluk kararına aile ve kuryeler tepki gösterdi

Denizli'de geçtiğimiz yıl otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu davasında ikinci duruşma görüldü. Sanığın 'kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasına aileden tepki geldi.

23 Kasım 2025'te Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde seyreden S.S. idaresindeki otomobil 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Pekeroğlu motosikletten savrularak yere düştü ve arabanın önünde tampona takılarak metrelerce sürüklendi. Bölgeye gelen ambulans ekiplerince hastaneye sevk edilen genç motokurye, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

14 Nisan tarihinde görülen ilk davada mahkeme heyeti olay yeri keşfine, bilirkişi raporu alınmasına, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına Murat Can Pekeroğlu'nun babası Mustafa Pekeroğlu, annesi Makbule Pekeroğlu, avukatları ile sanık S.S. ve avukatları hazır bulundu. Sanık S.S., savunmasında Murat Can Pekeroğlu'nun kaza sırasında kafasında kask olmadığını, hızının 20 kilometre civarında olduğunu, sinyal verdiğini ve keşif için tekrar olay yerine getirilen kazalı motosikletin ve kaskın daha hasarlı görünmesi için aile tarafından parçalandığını ileri sürdü.

Murat Can Pekeroğlu'nun ailesi ve avukatları ise sanık S.S.'nin tutuklu yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep etti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık S.S.'nin kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.

Tutuksuz yargılama kararına acılı anneden sert tepki

Acılı anne Makbule Pekeroğlu, sanığın kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmasını sert sözlerle eleştirdi. Anne Pekeroğlu, mahkeme heyetinin kararına, "Kaçmayacak diye tutuklama olmuyor. Benim oğlum ölmüş Murat Can ölmüş hiç önemli değil. O dışarıda rahat rahat gezsin tozsun. İşini sürdürsün. Kaçma şüphesi yok diye tutuklanmasın serbest gezsin. O zaman ben de onu öldüreyim. Sayın hakimlerim, savcılarım ben de onu öldüreyim o zaman. Söz veriyorum ben de kaçmayacağım. Adresimiz belli çalıştığımız yer belli. Gerçekten kaçmam adresimde oturmaya ve işime devam ederim" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

"Dava 27 Ekim 2026 tarihine ertelendi"

Sanığın tutuklu yargılanma taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini belirten avukat Kürşat Aykol, "Bugün Murat Can Pekeroğlu davasının ikinci celsesi vardı. 2 celse arasında keşif yapıldı. Keşiften sonra ilk bilirkişi raporlarında kusuru olmayan Murat Can'a da olay anında hızını yavaşlatmaması sebebiyle kusur yazıldı. Bizler de bu yazılan kusura itiraz ettik. Kaza anında olay yerinde olup dinlenmeyen tanıklar var. Hakim tanıkların dinlenmesi için karar çıkarttı. İki taraf da raporlara itiraz ettiği için adli tıptan tekrardan rapor çıkartılacak. İkinci celse de bu şekilde sona erdi ve dava 27 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Bizler bugün sürücünün kusurlu olduğunu ve Murat Can'ın vefatından dolayı tutuklanmasını talep ettik. Tutuklanma talebimiz şüphelinin kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle reddedildi" şeklinde konuştu.

Aile kararı protesto etti

Mahkeme sonrasında verilen karara tepki göstermek amacıyla Murat Can Pekeroğlu'nun ailesi, yakınları ve motokurye arkadaşları Delikliçınar Meydanı'nda toplandı. Murat Can Pekeroğlu'nun resminin olduğu tişört ve pankartlar ile sanığın tutuksuz yargılanma kararı protesto edildi.

Sanığın beyanlarına öfkelenen Makbule Pekereoğlu, "Ben mahkemede çok duramadım. Çok sinirlendiğim için dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Olayın 225'inci gününde keşif yapıldı. Biz oğlumun hurdaya dönen motosikletini tekrar kaza yerine götürdük. Motosiklet kaza sonrası hurdaya dönmüş zaten. Davada karşı tarafın avukatı motosikleti bizim o hale getirmiş olabileceğimizi söyledi. Ben de buna çok öfkelendim ve salondan çıkmak zorunda kaldım" dedi.

Kazayı çeken güvenlik kameralarında oğlunun kaskın kafasında olduğunun net göründüğünü söyleyen baba Mustafa Pekeroğlu ise karşı tarafın iddialarına, "Kaza anında kamera kayıtlarında oğlum kask kullanıyor. Karşı taraf oğlumun kask kullanmadığı iddia etti. Motosikleti bizim parçaladığımızı, hurda haline getirdiğimizi iddia etti. O motosikletin fotoğrafları kaza anından var yediemine çekildi orada da mevcuttur. Biz motosikleti yedieminden bir sonraki gün aldık ve aldığımız gibi üzerini örterek bahçeye koyduk" şeklinde konuşarak karşılık verdi.

"2025 yılında motokurye kazasında hayatını kaybeden 44 kişiden 1'i Murat Can Pekeroğlu"

Tutuksuz yargılama kararını eleştiren ve sanığın iddialarının asılsız olduğunu belirten Pekeroğlu'nun kuzeni Ayşe İrem Özcan da, "Karşı taraf kaza anında Murat Can'ın kask kullanmadığını iddia etti. Kaza anında parçalanmış kaskı da motosikleti de bizim parçaladığımızı iddia ediyor. Kaskı olay yerinden biz almadık, biz kaldırmadık, kask oradaydı. Kayıtlarda da kask olduğu görünüyor. Kaskı kazadan 3 gün sonra gelen haber üzerine gidip bir büfeden taşıma kutusu ile beraber aldık. Böyle çirkin ithamlarda bulunduktan sonra acılı annenin ağzından çıkan bir kelime sebebiyle anne salondan çıkartılıyor. Hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği söyleniyor. Orada bir annenin içi parçalanıyor. Onun bir oğlu yok artık. Acılarından bu aile kaç gündür yemek yemiyor. O cani elini kolunu sallaya sallaya geziniyor. 2025 yılında 44 kurye kazada yaşamını yitirdi. Bu 44 kişiden bir tanesi de Murat Can Pekeroğlu. Sadece isimler değişiyor acılar aynı. Can alan kişiler tutuklanmadan dışarılarda geziyor" ifadelerini kullandı.

"Biz motokuryeler ölmek istemiyoruz"

Çalıştıkları firma tarafından kasksız çalışmanın kesinlikle yasak olduğunu ve ağır yaptırımları olduğunu belirten Pekeroğlu'nun çalışma arkadaşı motokurye Mehmet Can Kaber ise, "Ben Murat Can kardeşimizle iş arkadaşıydım. Özelikle belirtmek istediğim konu bizim çalıştığımız firmada kasksız çalışmak diye bir fonksiyon söz konusu değil. Kasksız çalışmanın ağır yaptırımları var. Burada kurye arkadaşlarımızla ve aileyle beraber toplandık. İntikam için değil adalet için toplandık. 2025 yılında 44 tane kardeşimiz kazada yaşamını yitirdi. 44 sadece bir rakam aslında. 44 annenin, 44 babanın, belki 44 çocuğun canı yandı. Belki 44 tanemizin daha canı yanacak, 44 tane daha kardeşimiz ölecek. Adaletin yerini bulması için buradayız. Murat Can ve diğer kardeşlerimiz için adalet istiyoruz. Biz motokuryeler ölmek istemiyoruz" diye konuştu.