Denizli'de orman yangını büyüdü! Alevler yükseldi - Son Dakika
Denizli'de orman yangını büyüdü! Alevler yükseldi

23.08.2025 23:13
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, bölgeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 11 helikopter havadan müdahalelerde bulunurken karadan ise 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale ediliyor.Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.

DENİZLİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.

Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler de yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

