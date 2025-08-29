Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altında

29.08.2025 00:41
Denizli’nin Buldan ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Denizli- Aydın il sınırındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Akşam karanlığında sarp araziden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

AYDIN'A SIÇRADI

Buldan'da küçük bir bozuk ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesinde bağlı Kızıldere köyünün zirvesindeki çukur ve sarp bölgedeki sahaya sıçradı. Uçurumlarla kaplı bir alanda devam eden yangının kontrol altına bilmesi için karadan etkin bir çalışma yapıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İş makinelerinin açtığı yollar sayesinde bölgeye ulaşan orman ekiplerinin yoğun gayretleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altında
