Denizli\'de Trajik Olay: Torun, Yaşlı Kadını Öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Karahüyükafşarı Mahallesinde dün saat 13.00 sıralarında, normalde kırsal mahallede yaşayan O.K. (40) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 93 yaşındaki babası Hanım Ayşe Kızılhan'ın evde hareketsiz halde yatarken bulduğunu söyleyip yardım istedi.

YAŞLI KADIN HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN VEFAT ETTİ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İlk incelemelerde yaşlı kadının darp edildiği tespit edildi.

İHBARCI TORUN GÖZALTINA ALINDI

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan torun O.K., dışarıdan eve geldiğinde babaannesinin baygın şekilde yattığını söyledi. Torunun çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çevredeki güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), eve yaşlı kadın ve torunundan başka kimsenin girip çıkmadığını belirledi.

15 SAAT SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmanın tekrar sorguya aldığı O.K., olayı inkar etse de 15 saatlik titiz çalışma sonucu suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. O.K., olay anında alkollü olduğunu, içmesine karıştığı için babaannesini başına tüple vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti. Alkolün etkiyle babaannesini öldüren torun, tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.