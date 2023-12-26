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Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak iki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Halil Kaygılı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
26.12.2023 - 16:10,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak iki bariyer arasına devrilen traktörün sürücüsü, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlasından evine doğru seyir halinde 20 H 7767 plakalı traktörü ile ilerleyen Halil Kaygılı (47), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki bariyer arasına daldı. Kaygılı'nın ters vaziyette parçalanan traktörün altında sıkıştığını gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altına sıkışan Kaygılı'ya yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Kaygılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kaygılı'nın yakınları, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi. Kullanılmaz hale gelen traktör, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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