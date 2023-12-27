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Denizli'de Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangında annesi ve ağabeyi yaralandı. Yangın, elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir sebeple çıktı ve dairenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucunda çocuğun annesi ve ağabeyi yaralı olarak kurtarıldı. Ancak, annenin 1 yaşındaki kızını kurtarma girişimi başarısız oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Baba ise acı haberi iş yerinde öğrendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de Yangında 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 18:28,  Güncelleme: 18:30
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Denizli'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 yaşındaki çocuk hayatının kaybederken, annesi ve ağabeyi yaralandı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan kaynaklı çıktığı ileri sürülen yangın bir anda dairenin tamamını sardı. Alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşularının yardımıyla da Serhat Can Y. (3), annesi Sinem Y. (22) tarafından yaralı olarak dışarı çıkartıldı. Sinem Y.'nin, 1 yaşındaki kızı Masal'ı kurtarma girişimi ise sonuçsuz kaldı. Kızını kurtarmak isterken yaralanan anne Sinem Y. ve oğlu Serhat Can Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartmanın üst katlarına kadar tesir eden alevler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Acı haberi baba iş yerinde öğrendi

İnşaatta çalıştığı öğrenilen baba Eyüp Y., yangın haberini öğrenir öğrenmez evine geldi. Evine geldiğinde acı haberi duyan Eyüp Y. gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme, itfaiye ve savcının adresteki çalışmalarının ardından minik Masal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangın sonrası daire adete küle dönerek kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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