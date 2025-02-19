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Denizli'deki Kazada Hayatını Kaybeden Nisa'nın Cenazesi İzmir'de

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Denizli'de servis kazasında hayatını kaybeden öğrenci Nisa Yıldızer, İzmir'de gözyaşlarıyla uğurlandı.

19.02.2025 19:21
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Denizli'deki servis kazasında hayatını kaybeden Nisa, İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Denizli'de öğrencileri halter turnuvasına götüren midibüsün araziye devrildiği kazada hayatını kaybeden öğrenci Nisa Yıldızer ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Denizli- Manisa kara yolunun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan sporcu öğrencileri taşıyan B. G. idaresindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün sonucu Beden Eğitimi Öğretmeni ve 1 çocuk annesi Zeynep Bozkurt ile Mustafa Kaya Spor Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Bozkurt ve Nisa Yıldızer'in cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından bugün İzmir'e gönderilerek ailelerine teslim edildi. Nisa Yıldızer'in cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka'da bulunan Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldızer, Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. Acılı anne ve baba kızlarının tabutuna başlarını yaslayıp dakikalarca ağlarken, arkadaşları da Nisa'nın tabutu başında gözyaşı döktü. Zeynep Bozkurt ise Karşıyaka Hacıosman Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.

Şampiyonaya katılacakmış

Öte yandan, kazada ölen Nisa Yıldızer'in, eski hakem oldukları öğrenilen Korgün Yıldızer ile Gökçe Yıldızer çiftinin kızı olduğu ortaya çıktı. Eski hakem anne Gökçe Yıldızer'in Reaktif Spor Antrenörlüğü yaptığı, eşi Korgün Yıldızer'in ise hakemlik sonrasında egzersiz uzmanı olduğu öğrenildi. 3 yaşında jimnastiği başlayıp sporla tanışan ailenin tek çocuğu Nisa Yıldızer'in, lise çağlarında haltere ilgi duyduğu, basketbol ve İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Yıldızer'in 4 gün sonra Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenecek ragbi grup şampiyonasına katılacağı öğrenildi.

Nisa Yıldızer'in cenaze törenine, annesi Gökçe Yıldızer ile babası Korgün Yıldızer'in yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'deki Kazada Hayatını Kaybeden Nisa'nın Cenazesi İzmir'de - Son Dakika

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