Denizlili İş Adamı Tatilde Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Denizlili iş adamı tatil için gittiği Kuşadası'nda yüzdüğü sırada kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan iş adamından acı haber geldi.

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - DENİZLİ