Panik ikiye katlandı! 6.1\'lik depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ikinci katta mahsur kalan çocuğu çocuğu kurtarmak için merdiven ile daireye çıktı.

DEPREME VİNÇ ÜZERİNDE YAKALANDILAR

Kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedilen 6.1'lik depreme yakalandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ve vinçte bulunan itfaiye görevlileri büyük panik yaşadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinçteki itfaiye erlerinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı ve aşağıda bulunan vatandaşların panikle bağırdığı anlar yer aldı.