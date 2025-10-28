Panik ikiye katlandı! 6.1'lik depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar - Son Dakika
Panik ikiye katlandı! 6.1'lik depreme itfaiye merdiveninde yakalandılar

28.10.2025 09:32
İzmir'in Tire ilçesinde evde kilitli kalan çocuğu kurtarmak için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 6.1 büyüklüğündeki depreme vinç üzerindeyken yakalandı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde vinçteki itfaiye erleri dengeyi korumaya çalışırken aşağıdaki vatandaşlar panikle bağırdığı anlar yer aldı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuğun yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ikinci katta mahsur kalan çocuğu çocuğu kurtarmak için merdiven ile daireye çıktı.

DEPREME VİNÇ ÜZERİNDE YAKALANDILAR

Kurtarma çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir'de de şiddetli şekilde hissedilen 6.1'lik depreme yakalandı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ve vinçte bulunan itfaiye görevlileri büyük panik yaşadı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlar korku içerisinde kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinçteki itfaiye erlerinin sarsıntı sırasında dengeyi korumaya çalıştığı ve aşağıda bulunan vatandaşların panikle bağırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
