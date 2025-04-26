Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Pınar Bakırcı annesi ve 3 çocuğuyla beraber parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.

EŞİ VE BALDIZINI SİLAHLA VURDU

Pınar Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı konuşmak için parka geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmada Turgut Bakırcı, yanında taşıdığı silahla Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş etti.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Bakırcı'yı parktaki vatandaşlar yakaladı. Polis ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

YARALI KADINLAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.