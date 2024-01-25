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Deprem paniğiyle balkondan atlayan çocuk yaralandı - Son Dakika
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Deprem paniğiyle balkondan atlayan çocuk yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde panikleyen 14 yaşındaki çocuk, evin balkonundan atlayarak yaralandı. Çocuğun sağlık durumu iyi olsa da, deprem nedeniyle kentte panik ve korku yaşandı ve birçok vatandaş hastanelere başvurdu.

25.01.2024 - 18:36,  Güncelleme: 18:37
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Deprem paniği ile evin balkonundan atlayan çocuk yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2'lik depremde panikleyerek evin balkondan atlayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 52 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13,93 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem büyük panik ve korkuya neden olurken, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk panikleyerek balkondan aşığı atladı.

Hafif şekilde yaralanan çocuğun sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, kent genelinde panik ve korku sonucu çeşitli hastanelere başvuran bazı vatandaşların da olduğu bildirildi.

Deprem paniğiyle balkondan atlayan çocuk yaralandı
Kaynak: İHA
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