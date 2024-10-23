Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde - Son Dakika
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Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde

Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sağanak yağış sonrası çatlaklar ve yarıklar oluştu. Risk altında olduğu belirlenen 2 ev tahliye edildi. Etkili olan sağanak yağış, il genelinde birçok noktada heyelanları beraberinde getirdi. Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Alay, mahallenin komple hareket halinde olduğunu ve olası bir heyelanı beklediklerini belirtti.

23.10.2024 01:15
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Rize'de etkili olan sağanak yağış sonrası Madenli beldesinden korkutan görüntüler geldi. Beton ve toprak zeminde derin yarıkların oluştuğu görüldü. Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Alay, "Yağmurlarla beraber buradaki hareket hızlandı. Mahalle komple hareket halinde" ifadelerini kullandı.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan sözler: Mahalle komple hareket halinde

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kentte 1 haftadır etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İl genelinde birçok noktada irili ufaklı heyelanlar yaşanırken, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesi Çamlıca Mahallesi'nde 2 evin çevresindeki beton zemin ile bahçesindeki toprak bölgede çatlaklar oluştu. Çatlakların çukurlaşıp, bahçelerinde kaymaların arttığını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin yaptığın incelemelerde, 2 evin heyelan riski altında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine evde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan evlerde oturanlardan kimileri eşyalarını yanlarına alırken, kimileri ise korkudan içeri giremedi.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan sözler: Mahalle komple hareket halinde

"MAHALLE KOMPLE HAREKET HALİNDE"

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Alay, korkarak evleri boşalttıklarını belirterek, "AFAD ekipleri tarafından burası incelemeye alındı ve boşaltma kararı verildi. Burada daha önce çatlaklar vardı. Yağmurlarla beraber buradaki hareket hızlandı. Mahalle komple hareket halinde. Bu sahada biz evi boşaltırken, içeriden devamlı sesler geliyordu. Korka korka evin içini boşalttık. Burada olası heyelanı bekliyoruz" dedi.

Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan sözler: Mahalle komple hareket halinde

Çamlıca Mahallesi, Doğal Afetler, 3-sayfa, Madenli, Çayeli, Sözler, Yaşam, Rize, Son Dakika

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