Sokak hayvanlarının üzerinden götürdükleri para öyle böyle değil

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticilerinin kamuya 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğratması nedeniyle soruşturma başlattı. Dernek başkanı Buket Özgünlü ve 14 şüpheli hakkında güveni kötüye kullanma ve malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapılıyor.

"YAŞAMA TUTUNAN PATİLER" SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün de içerisinde bulunduğu 14 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAĞIŞ PARALARINI KENDİLERİ İÇİN KULLANMIŞLAR

Uzlaşma Bürosuna gelen dosyada, derneğin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla vatandaşlarca gönderilen paraların dernek amaçlarının dışında kullanıldığı belirtildi. Dernek hesabına gelen bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinmeye konu edildiği bilgisi yer aldı.

SAHTE FATURALARLA KAMUYU ZARARA UĞRATTILAR

Aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı belirtilen dosyada, aklama suçunun işlenmesinde mama şirketleri nezdinde sahte faturaların düzenlendiği, bu nedenle dernek tüzel kişiliği ile kamunun zarara uğratıldığı kaydedildi.

USULSÜZLÜKLER MASAK RAPORUNDA

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) raporunun da yer aldığı dosyada, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı anlaşıldı. Dernek hesaplarındaki tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle tekrar dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve yakın aile bireylerinin hesaplarına transfer edildiği bildirildi. Bazı şüphelilerin dernek tüzel kişiliğine "bağış" adı altında yapılan paralar ile haksız mal edindiği, bu işlemlerde aile şirketlerinin araç olarak kullanıldığı anlatıldı.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda ise dernekler mevzuatına göre yönetim kurulu üyelerine "huzur hakkı" ödenebilmesi için genel kurul kararının gerekli olduğu ancak Yaşama Tutunan Patiler Derneğince genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu üyesine hukuka aykırı olarak huzur hakkı tesis edildiği bilgisi yer aldı.

18 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Dosyada tanık olarak ifadesine yer verilen Ş.G., şüpheli Özgünlü'nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek bu iş karşılığında komisyon aldığını anlattı.

Bu şekilde şüpheliler tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, Özgünlü'nün eşi firari şüpheli Tuna Boyacı'nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen dernek adına köpek maması alım satımına dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de anlaşıldı.

Dosyada; şüpheliler Aleyna N.S., Alev E., Buket Özgünlü, Demet K., Evren Kılıç, Tuğçe S. Cemal Ö., Aynur T. Birkan S., Ertan Işık, Fatma Ö., Rüya B., Tuğba T. ve Yosma B.'nin kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtildi. - ANKARA