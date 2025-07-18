Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in sahne aldığı ABD'nin Boston kentindeki konserde skandal bir an yaşandı.
Seyirciler arasından sarmaş dolaş bir şekilde sahneyi takip eden bir çift konserin canlı yayın kamerasına yakalanınca grubun solisti Chris Martin "Şu ikisine bir bakın, ne kadar tatlılar" diyerek anons yaptı.
Ancak dev ekranda kendilerini gören ikili, bir anda paniğe kapıldı. Erkek izleyici aniden kolunu çekerek kameranın açısından kaçarken, kadının ise yüzünü kapatarak sessizce arkasını döndüğü görüldü.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerdeki kişilerin değeri 1 milyar doların üzerinde olan yazılım geliştirme şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı.
İkilinin kapıldığı paniğin nedeni ise Byron'un evli olması. Sosyal medyadaki profiline göre Andy Byron, Megan Kerrigan ile evli ve iki çocuğuyla birlikte New York'ta yaşıyor. Kristin Cabot'nun hesabında ise medeni haline ilişkin bir detay bulunmuyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?