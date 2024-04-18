DHKP/C Terör Örgütü Sorumlusu İstanbul\'da Yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin kritik bir isimlerinden Fehmi Oral Meşe, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Örgüt sorumlusu ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından terör örgütü DHKP/C'ye bir darbe daha vurulmuş, düzenlenen operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından Fehmi Oral Meşe adlı şüpheli yakalanmıştı.
Operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.
DHKP/C'nin silahlı eylemlerine katılan ve hakkında yakalama kararı bulunan, gıyabında 3 ayrı suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Meşe'nin yurt dışından Türkiye'ye giriş için hazırlık yaptığı tespit edildi. MİT'in yurt dışı operasyon servisindeki ekiplerce takip edilen DHKP/C sorumlusunun, bir Avrupa ülkesinden İstanbul'a gitmek için uçağa bindiği tespit edildi. Aranan örgüt üyesi ile ilgili bilgiler İstanbul polisine aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekipleri, dün akşam saat saat.19.00 sıralarında İsviçre'den havalanan ve İstanbul Havalimanı'na gelen Meşe'yi uçakta gözaltına aldı. DHKP/C terör örgütünden 3 kaydı olduğu tespit edilen Meşe'nin, örgüt içinde de kritik görevlerde olduğu belirlendi.
Kardeşi de Ovacık'ta öldürülmüştü
DHKP/C sorumlusunun, 6 Aralık 2016 tarihinde Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki polis kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştiren ve güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Oğuz Meşe isimli örgüt mensubunun da ağabeyi olduğu öğrenildi. Söz konusu tarihte Tunceli-Ovacık Karayolu'nda uygulama noktasındaki güvenlik güçlerine bombalı saldırı girişiminde bulunduğu sırada öldürülen DHKP/C'li terörist Oğuz Meşe'nin, çok sayıda eylem planı açığa çıkarılmıştı. DHKP/C sorumlusu Fehmi Oral Meşe'nin GBT sorgusunda, "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, toplamda 3 ayrı suçtan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Havalimanında yakalanan DHKP/C'nin sözde sorumlusu Meşe hakkında yürütülen tahkikat işlemleri TEM Şubede devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › DHKP/C Terör Örgütü Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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