Didim açıklarında 28 göçmen yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli teknedeki 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN