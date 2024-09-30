Didim\'de 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde Yunan adalarına geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de yasa dışı yollardan botla Ege Denizi'ne açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan 5'i çocuk 11 düzensiz göçmen Sevda Koyu mevkiinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri yapılan göçmenler Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN