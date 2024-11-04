Didim\'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 22 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yapılan incelemede bot içerisindeki 6'sı çocuk 22 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkez'ine gönderildi. - AYDIN