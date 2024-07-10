Didim'de Kavga Sonucu Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Didim'de Kavga Sonucu Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayda, alkollü oldukları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonucunda M.Y. adlı şahıs, H.K.'nın kaldığı iş yerine gelerek tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan Serdar Tokat, M.Y.'yi sakinleştirmek isterken boğazına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.07.2024 19:04
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Aydın'ın Didim ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi, tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Didim ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. adlı şahıs ile M.Y. adlı iki arkadaş Altınkum'da alkol aldıktan sonra tekrar sanayiye geldiler. Alkollü oldukları ileri sürülen iki arkadaş bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Olay yerinden ayrılan M.Y. adlı şahıs olaydan kısa süre sonra H.K.'nın kaldığı iş yerine gelerek, tabancayla peş peşe ateş etti. H.K. ile aynı iş yerinde kalan Serdar Tokat ise silah seslerini duyunca dışarıya çıktı. M.Y.'yi sakinleştirmek isterken tabancadan çıkan kurşun Serdar Tokat'ın boğazına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki çocuk babası olduğu öğrenilen Serdar Tokat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Y. ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serdar Tokat'ın cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kavga Sonucu Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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