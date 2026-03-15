Bircan Bali ve Esra Balamir\'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

Sunucu Bircan Bali ile model Esra Balamir’in ünlülerin tarzını değerlendirdikleri “Tarz Meselesi” programında oyuncu ve sunucu Zuhal Topal hakkında yaptıkları yorumlar kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Programda konuşan ikili, Topal’ın giyim tarzını eleştirerek, “Zuhal Topal’a biri çok iri ve hiç seksi olmadığını söylemeli. Bu iriliğin farkına varmalı. İrisin, bazı şeyleri bu kadar giymemelisin” ifadelerini kullandı. Programda sarf edilen sözler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Yorumların ardından çok sayıda kullanıcı Zuhal Topal’a destek mesajları paylaştı. Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar şöyle:
Gelen tepkilerin ardından Bircan Bali sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bali, Zuhal Topal’ın kişiliğini ya da mesleğini hedef almadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
“Zuhal Topal’a gelince; ne kişiliğine ne işine bir şey demedim. İri olması da çok havalı ama her şeyi giymemeli iri insanlar dedim. Acaba linçlenir miyim korkusuyla program yapmıyorum ben, artık bunu anlayın. 15 yıl olacak.”
