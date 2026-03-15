Bircan Bali ve Esra Balamir\'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil

15.03.2026 11:15
Bircan Bali ile Esra Balamir'in, Zuhal Topal hakkında söylediği, "Biri ona çok iri ve hiç seksi olmadığını söylemeli" ifadeleri büyük tepki çekti. Kullanıcılardan Zuhal Topal'a destek mesajları yağarken Bali, "Ne kişiliğine ne işine bir şey demedim. İri olması da çok havalı ama her şeyi giymemeli iri insanlar dedim" ifadeleriyle kendini savundu.

Sunucu Bircan Bali ile model Esra Balamir’in ünlülerin tarzını değerlendirdikleri “Tarz Meselesi” programında oyuncu ve sunucu Zuhal Topal hakkında yaptıkları yorumlar kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Programda konuşan ikili, Topal’ın giyim tarzını eleştirerek, “Zuhal Topal’a biri çok iri ve hiç seksi olmadığını söylemeli. Bu iriliğin farkına varmalı. İrisin, bazı şeyleri bu kadar giymemelisin” ifadelerini kullandı. Programda sarf edilen sözler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADAN ZUHAL TOPAL’A DESTEK

Yorumların ardından çok sayıda kullanıcı Zuhal Topal’a destek mesajları paylaştı. Kullanıcıların yaptığı bazı yorumlar şöyle:

  • Zuhal Topal aşırı seksi ve çekici bir kadın
  • Kıskançlıktan kafayı yemişler
  • Biri de Bircan'a artık dudaklarını şişirmemesi gerektiğini söylemeli bence
  • Zuhal'in kolbastı oynarkenki hali bile güzel
  • O kadar estetik yaptırıp güzelim kadına sallıyorlar
  • Seksi olmak marifet değil
  • Güzellik görecelidir
  • Gündeme gelmek istiyorlar
  • Üslupları çok kötü, size ne?
  • Bazı kadınların, kadın düşmanlığı ile prim yapmaya çalışmalarına deliriyorum
BALİ: İRİ OLMASI ÇOK HAVALI AMA HER ŞEYİ GİYMEMELİ DEDİM

Gelen tepkilerin ardından Bircan Bali sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bali, Zuhal Topal’ın kişiliğini ya da mesleğini hedef almadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Zuhal Topal’a gelince; ne kişiliğine ne işine bir şey demedim. İri olması da çok havalı ama her şeyi giymemeli iri insanlar dedim. Acaba linçlenir miyim korkusuyla program yapmıyorum ben, artık bunu anlayın. 15 yıl olacak.”

