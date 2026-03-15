Kağıthane\'de ölen Ayşegül Eraslan\'ın son görüntüleri; oyuncu Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş

15.03.2026 11:06
Sanal medya ünlüsü ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunmasına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan'ın Mısır tatilinden 2 gün önce döndüğü ve olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un evine geldiği belirlendi. Kurtuluş, ifadesinde Eraslan'ın kendisine şakayla karışık tokat attığını ve bunun üzerine evden ayrıldığını belirtti. Güvenlik kamerası görüntüleri de Eraslan ve Kurtuluş'un eve giriş anlarını ortaya koydu

KAĞITHANE'de moda tasarımcısı, sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eraslan'ın olaydan 2 gün önce Mısır tatilinden geldiği öğrenildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri yaptığı çalışmalarda, Eraslan'ın evine olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un (28) geldiğini tespit etti. İfadesine başvurulan Kurtuluş, evine gittiği Eraslan'ın, kendisine şakayla karışık tokat attığını bunun üzerine 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek duruma tepki gösterdiğini ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Eraslan'ın ve Kurtuluş'un eve girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre televizyonda yayınlanan bir moda programıyla tanınan moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çaldıklarında açan olmadı. Eraslan'a ulaşamayan yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis daireye girdiğinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının dairede yaptığı inceleme sonrası Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı.

2 GÜN ÖNCE MISIR'DAN DÖNMÜŞ

Diğer yandan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda, Ayşegül Eraslan'ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiğini belirledi. Olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan'ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş'un Eraslan'ın evine girdiğini tespit etti. İçeride kısa bir süre kalan Kurtuluş'un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

KURTULUŞ'A ŞAKAYLA KARIŞIK TOKAT ATMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay günü Eraslan'ı son kez gören Sunay Kurtuluş'un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi. Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan'ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

GEÇMİŞTE 2 KEZ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan'ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenildi. Kurtuluş'un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Eraslan'ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi. Diğer yandan Eraslan'ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S.'nin (37) ise ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan'ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, Eraslan'ın 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını söylediği öğrenildi.

'BAZI ŞEYLERİ AŞAMIYORUM' NOTU

Poliste 'Güveni kötüyü kullanmak' suçundan kaydı olduğu öğrenilen Ayşegül Eraslan'ın evinde yapılan incelemelerde bir mektup ve beyaz renkli bir panoya yazılmış notlar bulundu. Eraslan'ın notlarda 'Ben yıllardır çok iyi bir insandım, insanlara hiç kötülük yapmadım ama kalbim kırık bunu aşamıyorum, özür dilerim. Lütfen köpeklerime iyi bakın, ben bazı şeyleri atlatamıyorum, ya ben hassasım ya da hayat hakikaten kötü, babamdan da özür dilerim annem kadar yalnızım. Bu hayatta ne anne ne baba sevgisi görmedim ki, çok şiddet gördüm çok' yazdığı tespit edildi. Ayrıca evde bulunan ve Eraslan'a ait olduğu düşünülen 3 cep telefonuna incelemek üzere el konuldu.

BİLEĞİNİ KESİP KENDİSİNİ KUŞAKLA ASMIŞ

Ölümünden önce sanal medyada paylaştığı intihar mektubunda, Eraslan'ın hayatına son vermeden önce sol bileğini kesmesi nedeniyle kağıtta kan olduğu tespit edildi. Bilekteki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği bu sırada mektubu yazdığı değerlendirildi. Eraslan'ın notu yazdıktan sonra dubleks evinin ortasındaki merdivene kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor

Kaynak: DHA

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
