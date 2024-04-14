Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Didim-Söke karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim- İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ön kısmında hasar olan otobüsteki sürücü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde bulunan Serap Atılgan (43) ile Ayşe Sazboğa (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti ağır yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Erdinç Atılgan ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan sürücünün eşi Serap Atılgan ve Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.
Kazada hayatını kaybeden Erdinç Atılgan ve eşi Serap Atılgan'ın ilçede oto yıkamacı üzerine esnaflık yaptığı öğrenilirken, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa'nın ise ilçedeki bir okulda temizlik personeli olarak çalıştıkları öğrenildi. Atılgan ve Sazboğa ailelerinin kısa süre sonra dünür olacakları öğrenildi. Kazayı duyan Atılgan ve Sazboğa çiftinin çocukları Didim Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları yasa boğulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 4 ölü - Son Dakika
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