Didim'de polis ve savcı kılığında altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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Didim'de polis ve savcı kılığında altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli İzmir'de yakalandı

Didim\'de polis ve savcı kılığında altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli İzmir\'de yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı 'gizli operasyon' yalanıyla altınlarını alarak dolandıran 3 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Y.E.Ü. ve Y.Ç. tutuklanırken, C.D.'nin işlemleri sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir vatandaşı "gizli operasyon yürütülüyor, evinizdeki altınları koruma altına alacağız" diyerek dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen "polis/savcı yöntemli dolandırıcılık" olayının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos 2026 tarihinde bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "gizli operasyon yürütüldüğü" yönünde söylemlerde bulundu. Şüpheliler, vatandaşın evinde bulunan altınların operasyon kapsamında "koruma altına alınacağını" söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdi. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen Y.Ç., Y.E.Ü. ve C.D. isimli 3 şüphelinin kimliklerini ve İzmir'de olduklarını belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda İzmir'de müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ü. ve Y.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, C.D. isimli şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Didim'de polis ve savcı kılığında altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli İzmir'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de polis ve savcı kılığında altın dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli İzmir'de yakalandı - Son Dakika
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